حالة الطقس اليوم الإثنين وبداية رفع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

يواصل العديد من المواطنين البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الإثنين، وخاصة مع دخول اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك؛ وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس اليوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025، مشيرة إلى استمرار الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، مع تنويهات من الشبورة المائية صباحًا، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم الإثنين والظواهر الجوية المتوقعة

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها الرسمي عبر صفحتها على فيسبوك، وموضحة أن الطقس سوف يكون دافئًا نهارًا على مدن القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ويميل أيضاً إلى الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون متوسطاً على السواحل الشرقية.

وشبورة مائية من 3:00 حتى 9:00 صباحًا، ويمكن أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وبالإضافة إلى الرياح متوسطة بسرعات تتراوح بين 24 – 28 كم/س.

وأيضاً السماء بين غائمة جزئيًا ومشمسة حسب المنطقة.

حالة الطقس اليوم الإثنين في القاهرة

طقس القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة – الصغرى 14 درجة.

حالة الطقس اليوم الإثنين في الإسكندرية

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 25 درجة – الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

طقس الاسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة – الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 درجة – الصغرى 16 درجة.

طقس سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 26 درجة – الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة – الصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة – الصغرى 15 درجة.

نصائح مهمة من الأرصاد الجوية للمواطنين

أولا القيادة بحذر بسبب الشبورة الكثيفة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

وبالإضافة إلى الإستمرار في ارتداء ملابس طفيفة نسبيًا نهارًا، مع الاحتفاظ بقطعة ثقيلة لبرودة الليل.

حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة

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