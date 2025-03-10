حالة الطقس غدا الثلاثاء 11 مارس 2025 .. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. تشهد مصر تغيرات في حالة الطقس بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، حيث ستنتقل الأجواء تدريجياً من حالة الاستقرار والبرودة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ابتداءً من يوم الإثنين 10 مارس، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث سيكون حالة الطقس دافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلًا للحرارة في جنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيظل الطقس باردًا على معظم المناطق، كما تحذر الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مع احتمال أن تكون كثيفة في بعض المناطق.

حالة الطقس

تأثير المرتفع الجوي وارتفاع درجات الحرارة

مع استمرار تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الفترة من الأربعاء 12 مارس إلى السبت 15 مار،. حيث تتراوح الزيادة في درجات الحرارة بين 2 إلى 4 درجات مئوية، ما سيشعر المواطنين بالدفء خلال ساعات النهار، بينما ستظل الأجواء باردة في ساعات الليل.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الأيام المقبلة

على الرغم من الدفء المتوقع خلال النهار، فإن هيئة الأرصاد توصي المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس، خاصة أن درجات الحرارة ستظل منخفضة في ساعات الليل والصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، كما تنصح الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من اليوم بسبب الشبورة المائية، ومن المتوقع أن تكون الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية الشرقية مع هدوء نسبي للرياح، أما في جنوب الصعيد، فتميل الأجواء إلى الحرارة نهارًا، ما يجعل الطقس هناك أكثر دفئًا مقارنةً بباقي المناطق.

استمرار الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع

من المنتظر أن يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا، هذا الاستقرار يجعل الطقس مناسبًا للأنشطة الخارجية، ولكن التغيرات السريعة في درجات الحرارة تتطلب متابعة مستمرة للتحديثات الجوية لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة.

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