تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء، مُحذرك من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع وترنحها ما بين شتاء ليلاً صيف خلال ساعات النهار، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس سوف تكون معتدلة شمال البلاد ومائل للحرارة فى الوسط حارة جنوباً، إلا أنها مازالت باردة ليلاً في كل الأنحاء، وذلك وسط نشاط بعض هبات الرياح المختلفة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء مائلًا للدفء نهاراً على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد أيضاً، متوسط على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما بالنسبة لحالة الطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، مما يستدعي ذلك ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا في ساعات الليل والصباح الباكر.

ونوهت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الساعات الأولى من الصباح، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضاً من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر وقت القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتشغيل الكشافات الأمامبة في وقت القيادة، وترك مسافات آمنة بين السيارات حفاظاً على أرواح المارة والركاب.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في البحر المتوسط سوف تكون بسيطة وارتفاع الموج فيه سوف يتراوح بين: «0.75: 1.25» متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فسوف تكون متوسطة وارتفاع الموج فيه سوف يتراوح بين 1.5 متر لـ مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الإسكندرية

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم الثلاثاء إلى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم الثلاثاء نحو 28 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم الثلاثاء نحو 28 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم الثلاثاء إلى 29 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

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