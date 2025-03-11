ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى من اليوم.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، مشيرة إلى استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال الفترة القادمة، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز في السطور التالية.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حتى مدينة القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.. ولكن يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، بناءً على توقعات الأرصاد الجوية.

وأوضحتِ أيضاً هيئة الأرصاد حالة الطقس في مصر اليوم، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ويعمل ذلك على ارتفاع ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

وحذرت الأرصاد الجوية على المواطنين، بعدم تقليل الملابس، وذلك بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، مع مراعاة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وخاصة أثناء فترات الليل.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالتِ الأرصاد الجوية، تكون طفيفة، وارتفاع الموج من 0.75 متر حتى 1.25 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر توقعتِ الأرصاد الجوية أن تكون متوسطة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

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