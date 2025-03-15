حالة الطقس اليوم 15 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 15 رمضان 2025، حيث حذرت من استمرار الموجة الحارة التي ستؤثر على معظم مناطق مصر، من المتوقع أن يكون الطقس مشمسًا في أغلب أنحاء الجمهورية، ما يستدعي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى أعلى مستوياتها، حيث ستسجل 31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 37 درجة في بعض المناطق الجنوبية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس 15 رمضان في القاهرة والمحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 15 رمضان

كما ان حالة الطقس اليوم سيكون حارًا نهارًا ومائلًا للبرودة في الليل، مع ظهور شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الشبورة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، وسط سيناء، إضافةً إلى شمال الصعيد، كما ستشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة

في القاهرة الكبرى، يُتوقع أن يكون الطقس حارًا خلال النهار مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، أما في الليل، فإن درجات الحرارة ستنخفض إلى 19 درجة مئوية، ما يتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بهواء بارد نسبيًا بعد الظهيرة.

حالة الطقس في محافظة الإسكندرية

في مدينة الإسكندرية، ستسجل درجات الحرارة اليوم 29 درجة مئوية كحد أقصى، بينما ستكون الصغرى 16 درجة، يُتوقع أن يكون الطقس مشمسًا إلى حد كبير، مع وجود بعض الرياح التي قد تؤدي إلى شعور معتدل في أوقات معينة.

درجات الحرارة اليوم المتوقعة في القاهرة والمحافظات

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن المصرية، حيث تشهد معظم المدن ارتفاعًا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية، وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: الصغرى 19 درجة، العظمى 31 درجة.

الإسكندرية: الصغرى 16 درجة، العظمى 29 درجة.

شرم الشيخ: الصغرى 22 درجة، العظمى 34 درجة.

الفيوم: الصغرى 14 درجة، العظمى 32 درجة.

الغردقة: الصغرى 31 درجة، العظمى 35 درجة.

مطروح: الصغرى 14 درجة، العظمى 26 درجة.

سيوة: الصغرى 15 درجة، العظمى 35 درجة.

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 درجة، العظمى 31 درجة.

6 أكتوبر: الصغرى 18 درجة، العظمى 32 درجة.

بنها: الصغرى 19 درجة، العظمى 30 درجة.

دمنهور: الصغرى 18 درجة، العظمى 30 درجة.

وادي النطرون: الصغرى 17 درجة، العظمى 31 درجة.

كفر الشيخ: الصغرى 16 درجة، العظمى 29 درجة.

المنصورة: الصغرى 16 درجة، العظمى 30 درجة.

الزقازيق: الصغرى 17 درجة، العظمى 30 درجة.

شبين الكوم: الصغرى 16 درجة، العظمى 30 درجة.

طنطا: الصغرى 16 درجة، العظمى 31 درجة.

دمياط: الصغرى 16 درجة، العظمى 30 درجة.

بورسعيد: الصغرى 16 درجة، العظمى 26 درجة.

الإسماعيلية: الصغرى 16 درجة، العظمى 31 درجة.

السويس: الصغرى 15 درجة، العظمى 30 درجة.

العريش: الصغرى 16 درجة، العظمى 27 درجة.

رفح: الصغرى 17 درجة، العظمى 26 درجة.

رأس سدر: الصغرى 16 درجة، العظمى 31 درجة.

نخل: الصغرى 15 درجة، العظمى 30 درجة.

سانت كاترين: الصغرى 10 درجة، العظمى 26 درجة.

الطور: الصغرى 18 درجة، العظمى 33 درجة.

طابا: الصغرى 18 درجة، العظمى 30 درجة.

الإسكندرية: الصغرى 16 درجة، العظمى 29 درجة.

العلمين: الصغرى 16 درجة، العظمى 29 درجة.

مطروح: الصغرى 14 درجة، العظمى 26 درجة.

السلوم: الصغرى 13 درجة، العظمى 29 درجة.

سيوة: الصغرى 15 درجة، العظمى 35 درجة.

الغردقة: الصغرى 31 درجة، العظمى 35 درجة.

مرسى علم: الصغرى 22 درجة، العظمى 35 درجة.

شلاتين: الصغرى 21 درجة، العظمى 33 درجة.

حلايب: الصغرى 20 درجة، العظمى 29 درجة.

أبو رماد: الصغرى 20 درجة، العظمى 32 درجة.

رأس حدربة: الصغرى 21 درجة، العظمى 30 درجة.

بني سويف: الصغرى 15 درجة، العظمى 32 درجة.

يُتوقع أن تستمر الموجة الحارة في التأثير على معظم أنحاء البلاد، مع تباين درجات الحرارة بين المناطق المختلفة.

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