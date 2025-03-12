حالة الطقس غداً الخميس في كافة الأنحاء وتحذير من الأرصاد الجوية

حالة الطقس غداً الخميس.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال بيانًا تفصيليًا وذلك بشأن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 13 مارس 2025، وهو أيضاً 13 رمضان 1446 هـ.

توقعت استمرار زيادة درجات الحرارة وبداية موجة حارة تؤثر على غالبية أنحاء البلاد,

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا

وتأتي حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الخميس كالتالي:

وبناءً على البيان الرسمي، يسود طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً، وذلك مع استمرار تأثير الشبورة المائية على بعض المناطق خلال فترة الصباح الباكر، وخاصة من الساعة 3 وحتى الساعة 8 صباحًا.

وبناءً على البيان الرسمي، يسود طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً، وذلك مع استمرار في تأثير الشبورة المائية على بعض المناطق وذلك خلال فترة الصباح الباكر، وخاصة من الساعة 3 وحتى 8 صباحًا.

ولفت البيان إلى أن السماء سوف تكون مشمسة على كافة المناطق، ولكن تكون الرياح متوسطة وتتراوح سرعتها بين 18 إلى 24 كم/س، كما يستمر ظهور الشبورة المائية في فترات الصباح وذلك على بعض المناطق من مدن القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غداً الخميس

البحر المتوسط: طفيف إلى متوسط – وارتفاع في الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

وبالنسبة للبحر الأحمر: متوسط – وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الغد الخميس

نوهت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر في وقت القيادة المبكرة وذلك بسبب الشبورة المائية، كما يفضل أيضاً ارتداء الملابس البسيطة نسبيًا خلال فترات النهار، وذلك مع الإستمرار في ارتداء الملابس المناسبة في فترات الليل والصباح الباكر وهو نظرًا لإختلاف درجات الحرارة.

ويُذكر أيضاً أن هذا البيان تم نشره رسميًا عبر صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع فيسبوك كجزء من جهودها المستمرة من أجل إعلام المواطنين بآخر تطورات الطقس في مصر يوميًا.

درجات الحرارة غداً الخميس

حالة الطقس في القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة- الصغرى 19 درجة.

حالة الطقس غدًا في الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30 درجة- الصغرى 18 درجة.

وحالة الطقس في الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة- الصغرى 17 درجة.

وأيضاً درجات الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 درجة- الصغرى 17 درجة.

وحالة الطقس غدًا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 درجة- الصغرى 20 درجة.

وبالإضافة إلى حالة الطقس غداً في شمال الصعيد: العظمى 32 درجة- الصغرى 14 درجة.

وأخيراً حالة الطقس غدًا في جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة- الصغرى 17 درجة.

حالة الطقس غدا

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