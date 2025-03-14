توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 14 مارس 2025 بكل المحافظات

تتغير حالة الطقس في مصر بشكل ملحوظ خلال فترات مختلفة من العام، وتعد التوقعات الجوية من أهم المعلومات التي يسعى المواطنون للحصول عليها لضمان راحتهم وسلامتهم، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون دافئًا خلال النهار مع تزايد درجات الحرارة في بعض المناطق، بينما سيشهد الليل انخفاضًا في درجات الحرارة، مما يخلق تفاوتًا بين فترات النهار والليل.

ومن خلال هذا التقرير، يعرض لكم الموجز تفاصيل حالة الطقس في مختلف المناطق المصرية، مع تقديم نصائح للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.

الطقس المتوقع

من المتوقع أن يشهد الطقس يوم الجمعة 14 مارس 2025 تغييرات ملحوظة في درجات الحرارة على مختلف مناطق مصر، وستستمر درجات الحرارة المرتفعة نهارًا، بينما سيكون الجو مائلًا للبرودة في المساء.

القاهرة الكبرى:

يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى حوالي 26 درجة مئوية، مع جو مشمس ودافئ خلال النهار، وفي المساء، ستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى حوالي 15 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء مائلة للبرودة.

الإسكندرية والساحل الشمالي:

في هذه المناطق، يُتوقع أن يكون الطقس معتدلًا بشكل عام، مع درجات حرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، والرياح ستكون معتدلة، مما يساهم في جعل الجو مريحًا نسبيًا.

الوجه البحري:

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدن الوجه البحري مثل دمنهور وكفر الشيخ نحو 27 درجة مئوية، مع احتمالية وجود بعض السحب المتفرقة، بينما ستنخفض درجات الحرارة ليلاً لتصل إلى حوالي 14 درجة مئوية.

محافظات الصعيد:

في محافظات مثل أسوان والأقصر، سيكون الطقس حارًا نسبيًا خلال النهار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى حوالي 34 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى حوالي 15 درجة مئوية في الليل، مما يجعل الجو باردًا نسبيًا في المساء.

سيناء:

في شمال سيناء، سيكون الطقس معتدلًا مع درجات حرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، أما في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ، فسيسود طقس دافئ مع درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

حالة الطقس في باقي أنحاء مصر

أما بالنسبة لبقية أنحاء البلاد، فمن المتوقع أن تشهد معظم المناطق أجواءً مشمسة خلال النهار مع درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، بينما سيكون الجو معتدلًا ليلاً، خصوصًا في المناطق الساحلية.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس

نظراً للارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، يُنصح المواطنين بارتداء ملابس خفيفة في الساعات النهارية مع ضرورة شرب الماء بكثرة للحفاظ على الترطيب، وفي المساء، يفضل ارتداء ملابس دافئة نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.

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