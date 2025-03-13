حالة الطقس اليوم 13 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة| خلي بالك

حالة الطقس اليوم.. تشهد حالة الطقس اليوم بداية الموجة الحارة على جميع الأنحاء، واستقبال كتلة هوائية حارة تؤثر على الجمهورية وذلك اعتباراً من اليوم وحتي منتصف الأسبوع القادم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم 13 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 13 رمضان 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025، حيث يزداد تدريجيًا الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ويبدأ تأثير موجة حارة في الأيام القادمة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

سيشهد اليوم طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى مع درجات حرارة مرتفعة، حيث ستصل العظمى إلى 31 درجة مئوية، في حين تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية، كما ستسود الرياح المعتدلة بسرعة 18 كم/س، مع سماء مشمسة طوال اليوم.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

بالنسبة للإسكندرية، فإن الطقس سيكون حارًا نهارًا، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، في حين تنخفض إلى 18 درجة مئوية ليلاً. الرياح ستكون معتدلة أيضًا بسرعة 20 كم/س، مع سماء مشمسة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى 31، والصغرى 19

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30، والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30، والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31، والصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 32، والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 33، والصغرى 17



وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مشمسًا في معظم الأماكن، ما عدا بعض الطرق التي ستشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وابتداءً من السبت المقبل 15 مارس 2025، يُتوقع أن تنشط الرياح في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن يكون الرياح متقطعة، ما قد يؤثر في بعض الأنشطة اليومية.

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