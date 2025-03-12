تقلبات جوية ملحوظة بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2025

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 12 رمضان، وبالإضافة إلى استمرار الإرتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، كي يسود طقس اليوم الأربعاء، دافئ نهاراً على شمال البلاد حتى مدن القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

التقلبات الجوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

ويشهد أيضاً طقس اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل عدد من المحافظات، وبما في ذلك محافظات مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و4 أمتار، مما يمكن أن يؤثر على الأنشطة البحرية في تلك المناطق، وأوضحت صور الأقمار الصناعية السحب المتوسطة التي تغطي كافة شمال البلاد، مما يساهم ذلك في استمرار تساقط الأمطار، وتنشط الرياح الشمالية على نطاق واسع، مما يجعل ذلك الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، وخاصة في المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في مناطق مختلفة من الجمهورية، حيث توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار مختلفة الشدة على بعض المحافظات، وبما في ذلك محافظات بورسعيد، العريش، ورفح، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار طفيفة إلى معتدلة، كما يمكن أن تشهد بعض مناطق كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومطروح هطول أمطار بسيطة، وشددت الهيئة أن الطقس سوف يظل باردًا نهارًا وقارس البرودة ليلًا، مع تأثير الرياح على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس في العام الحالي 2025، على النحو الآتي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الأربعاء نحو 27 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الأربعاء نحو 26 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الأربعاء إلى 29 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الأربعاء نحو 32 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

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