حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة وتغير درجات الحرارة الساعات القادمة واليوم الإثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في مصر خلال الساعات القادمة، والتي تشهد استمرار الموجة الحارة على معظم الأنحاء وذلك يومى الإثنين والثلاثاء 17 و18 مارس؛ كي يسود طقس حار نهاراً، ومائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر علي معظم الأنحاء، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

حالة الطقس غداً الإثنين في محافظات مصر

وتتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وشددت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 19 مارس 2025، حيث تشهد حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من (4: 5 درجات)؛ ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار مختلفة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري أيضاً.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الفترة المقبلة 2025

وتشهد حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، أجواء حارة نهاراً على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للبردة ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم الإثنين تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون طفيفة إلى متوسطة وارتفاع الموج من متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر تكون بسيطة إلى متوسطة وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر واتجاه والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الإثنين نحو 33 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية الإثنين نحو 30 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح الإثنين إلى 28 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم الإثنين نحو 36 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في قنا الإثنين نحو 37 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم الإثنين نحو 38 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس غداً الإثنين

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