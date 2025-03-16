حالة الطقس اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة نتيجة التأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا.

وينشر “الموجز” كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 في القاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في القاهرة استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

حالة الطقس اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من الارتفاع في درجات الحرارة ويصاحبها سطوع أشعة الشمس.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 16 رمضان 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 رمضان 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغري 20، والسواحل الشمالية العظمي 30 والصغري 18، وشمال الصعيد العظمي 34 والصغري 16، وجنوب الصعيد 38 والصغري 19.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، وتكون الشبورة المائية صباحًا، حتي يوم الأربعاء، ثم تبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من يوم الخميس.

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