حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة| تفاصيل

حالة الطقس اليوم.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، الموافق 12 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2025

ويُنتظر أن يسود حالة الطقس اليوم الأربعاء المائل للحرارة نهارًا في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس حارًا على جنوب البلاد، وفي المساء والصباح الباكر يتوقع أن يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

في القاهرة الكبرى، تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في حدود 16 درجة مئوية في الصباح الباكر، بينما تبلغ 27 درجة مئوية في وقت الظهيرة، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة خلال النهار، ويشهد بعض الانخفاض في الحرارة ليلاً. كما تتوقع الأرصاد حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أما في الإسكندرية، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة بين 14 درجة مئوية في الصباح الباكر و25 درجة مئوية خلال النهار، كما يظل الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً. وتعتبر هذه الحالة مناخية مناسبة للنزهات البحرية أو الأنشطة الخارجية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

وفقًا للتوقعات، تتوزع درجات الحرارة على بعض مدن ومحافظات مصر كالتالي:

القاهرة: 16 درجة مئوية في الصغرى و27 درجة مئوية في العظمى.

الإسكندرية: 14 درجة مئوية في الصغرى و25 درجة مئوية في العظمى.

شرم الشيخ: 18 درجة مئوية في الصغرى و28 درجة مئوية في العظمى.

مرسى علم: 18 درجة مئوية في الصغرى و27 درجة مئوية في العظمى.

الغردقة: 17 درجة مئوية في الصغرى و26 درجة مئوية في العظمى.

سانت كاترين: 6 درجات مئوية في الصغرى و19 درجة مئوية في العظمى.

جدير بالذكر انه، يبقى الطقس في معظم أنحاء مصر مائلًا للحرارة نهارًا مع برودة نسبية في الليل، ويُنصح بتوخي الحذر على الطرق خاصة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية.

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