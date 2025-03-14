موعد انتهاء فصل الشتاء 2025.. متى يبدأ الربيع رسميًا؟

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025، تصدرت هذه الكلمات محركات البحث جوجل والمواقع الإلكترونية، وذلك لمعرفة موعد انتهاء فصل الشتاء وسط استمرار الأجواء الباردة ببعض المحافظات.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد انتهاء فصل الشتاء 2025، بالإضافة إلي بداية فصل الصيف 2025.

متى ينتهي شتاء 2025؟

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ الشتاء رسميًا في بدأ في 23 ديسمبر، ما يعني أن موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 ستكون يوم الخميس 21 مارس الجاري، وسط استمرار الأجواء الباردة ببعض المحافظات.

بداية فصل الربيع 2025

ويبدأ فصل الربيع من 21 مارس 2025 ويستمر حتى 21 يونيو 2025

بداية فصل الصيف 2025

بينما يبدأ فصل الصيف 2025 من 21 يونيو وحتى 23 سبتمبر 2025

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025، حيث يزداد تدريجيًا الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ويبدأ تأثير موجة حارة في الأيام القادمة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

سيشهد اليوم طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى مع درجات حرارة مرتفعة، حيث ستصل العظمى إلى 31 درجة مئوية، في حين تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية، كما ستسود الرياح المعتدلة بسرعة 18 كم/س، مع سماء مشمسة طوال اليوم.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

بالنسبة للإسكندرية، فإن الطقس سيكون حارًا نهارًا، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، في حين تنخفض إلى 18 درجة مئوية ليلاً. الرياح ستكون معتدلة أيضًا بسرعة 20 كم/س، مع سماء مشمسة.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى 31، والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31، والصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 32، والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 33، والصغرى 17

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30، والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30، والصغرى 17

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