حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر المواطنين من استمرار الموجة الحارة

حالة الطقس غدا.. تشهد البلاد غدًا الإثنين الموافق 17-3-2025، استمرارًا للموجة الحارة التي تضرب مختلف المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا، خاصة في المناطق الجنوبية والصعيد، بينما تظل الأجواء حارة ورطبة على القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

الموجز يستعرض لكم خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الإثنين.

ووفقًا لتقارير الأرصاد، فإن حالة الطقس غدا، ستصل درجات الحرارة إلى معدلات أعلى من المتوسط المعتاد لهذا الوقت من العام، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

كما حذرت الهيئة من حالة الطقس غدا وارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ويؤثر على راحة المواطنين، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة لعدة أيام قادمة، مع احتمالية نشاط محدود للرياح في بعض المناطق، مما قد يقلل من حدة الشعور بحرارة الطقس.

ونصح براء الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا، ووجه المواطنين بالإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

حالة الطقس غدا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 17- 3- 2025 الموافق 17 رمضان، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة

ويشهد، غدًا الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 18.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 20.

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة.

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