عودة فصل الصيف في الشتاء.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس لليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث يشهد اليوم انخفاضاً بسيطا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى مدن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مُتوقعة حدوث تغير مفاجئ فى درجات الحرارة حيث نشهد الآن انخفاضاً في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس نهاراً: حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على معظم الأنحاء، بينما يكون متوسطاً على السواحل الشمالية.

وحالة الطقس ليلاً: يسود الطقس المائل للبرودة في غالبية المناطق ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً.

وشبورة مائية: من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة تلك القريبة من المسطحات المائية.

وحالة البحر المتوسط: متوسط إلى مضطرب، وذلك مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين (2-3) متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: متوسط، مع ارتفاع للأمواج بين (1.5-2) متر، والرياح شمالية شرقية.

الظواهر الجوية المتوقعة الساعات المقبلة

هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة: حيث من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وذلك بقيم تتراوح بين (3-5) درجات، مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

أمطار: سوف تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطاراً مختلفة الشدة وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات الجوية وذلك بإستمرار من أجل ضمان سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر يمكن أن تنجم عن تقلبات الطقس.

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 29 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم الثلاثاء إلى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج نحو 35 درجة

والصغرى 16 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم الثلاثاء نحو 37 درجة

والصغرى 17 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم الثلاثاء إلى 38 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مختلف الأنحاء

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