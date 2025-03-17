كيف تصوم بأمان في الطقس الحار؟ 5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك

الطقس الحار.. مع ارتفاع درجات الحرارة وسيطرة الطقس الحار خلال شهر رمضان، يصبح الصيام تحديًا يتطلب اتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على الصحة والراحة، فالجفاف، الإجهاد الحراري، وفقدان الطاقة قد تؤثر على قدرة الصائم على إتمام يومه بنشاط وحيوية.

يقدم لكم الموجز دليلًا شاملًا من خمس نصائح عملية تساعدك في التغلب على الطقس الحار، والحفاظ على صحتك أثناء الصيام.

الطقس الحار

كيف تحافظ على مستوى الماء في جسمك؟



الماء هو العنصر الأساسي للحفاظ على الترطيب أثناء الصيام، خاصة في الطقس الحار، لذا من الضروري اتباع هذه الخطوات لضمان عدم فقدان السوائل بشكل مفرط:

ابدأ يومك بسحور غني بالسوائل، مثل الزبادي، الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار.

اشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بحيث لا تقل عن 8-10 أكواب يوميًا لتعويض فقدان السوائل خلال النهار.

تجنب المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل وتؤدي إلى الجفاف.

قسم كمية الماء على فترات متفرقة بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة، حتى يستفيد جسمك منها بشكل أفضل.

اختيارات غذائية لمواجهة الطقس الحار في رمضان



تلعب التغذية دورًا كبيرًا في دعم الجسم أثناء الصيام، لذلك يجب اختيار الوجبات بعناية لتجنب الشعور بالعطش والإرهاق.

تناول أطعمة مرطبة مثل الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل البرتقال، الطماطم، والخس، للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة.

ركز على مصادر البروتين الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون، الدجاج، الأسماك، البيض، والبقوليات للحفاظ على الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها تزيد من العطش وتشكل عبئًا على الجهاز الهضمي.

قلل من تناول الملح والسكر، حيث تؤدي الأطعمة المالحة إلى احتباس السوائل وزيادة الشعور بالعطش، بينما تسبب السكريات تقلبات سريعة في مستويات الطاقة.

التغلب على الطقس الحار في الصيام



التحكم في درجة حرارة الجسم أثناء الصيام في الطقس الحار ضروري لمنع الجفاف والإرهاق. إليك بعض النصائح للحفاظ على انتعاشك:

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة مصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان، والتي تسمح بمرور الهواء وتقلل من احتباس الحرارة.

تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ذروة الحرارة (من 11 صباحًا إلى 4 مساءً)، وابحث عن أماكن مظللة أو مكيفة عند الضرورة.

استخدم وسائل تبريد طبيعية مثل الكمادات الباردة أو المراوح أو المكيفات، للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة.

استرح في أماكن باردة خلال فترة النهار، وخذ قيلولة قصيرة إذا شعرت بالتعب للحفاظ على طاقتك حتى الإفطار.

النشاط البدني بحكمة



الصيام لا يعني التخلي عن النشاط البدني، لكن من المهم ممارسة الاعتدال لتجنب الإرهاق.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال النهار، خاصةً في الطقس الحار.

اختر أوقاتًا أكثر برودة لممارسة الرياضة مثل بعد صلاة التراويح أو قبل الفجر.

مارس تمارين خفيفة مثل المشي، التمدد، أو اليوغا للحفاظ على لياقتك دون استنزاف طاقتك.

استمع لجسمك، إذا شعرت بالتعب أو الدوخة، توقف فورًا وخذ قسطًا من الراحة.

راقب صحتك في الطقس الحار





في ظل الطقس الحار، من الضروري الانتباه إلى إشارات الجسم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ظهور أي أعراض غير طبيعية.

انتبه لأعراض الجفاف والإجهاد الحراري مثل:

الدوخة والدوار.

جفاف الفم والعطش الشديد.

سرعة ضربات القلب.

الصداع والغثيان.

الطقس الحار



إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، لا تتجاهلها، بل توقف عن الصيام فورًا واشرب كمية كافية من الماء، وفي الحالات الشديدة، استشر الطبيب.

ابقَ على تواصل مع العائلة والأصدقاء، خاصة إذا كنت تعيش بمفردك، لضمان حصولك على الدعم في حالة حدوث أي طارئ صحي.

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