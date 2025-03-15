فوائد الكركديه الصحية.. كيف يعزز صحة الجسم ويخفض ضغط الدم؟

يعرف الكركديه باستخداماته العديدة والصحية للجسم، كما يمكن تحويل أوراقه وأزهاره إلى شاي ومستخلصات سائلة فيتم استخدامه في معالجة بعض الحالات المرضية مثل العدوى البكتيرية والحمى واضطراب المعدة والضغط الدم، ويتساءل العديد من مرضى الضغط عن هل الكركديه يرفع الضغط؟، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال التالي.

فوائد الكركديه الصحية

يستخدم الكركديه في معالجة الكثير من الأمراض ومنها:

معالجة حالات الإمساك

الحفاظ على صحة الكبد

مكافحة ومقاومة البكتيريا

الحفاظ على درجة حرارة الجسم

خفض مستويات الكوليسترول الضارة

الكركديه يحتوي على مضادات التأكسد

مكافحة ومقاومة نزلات البرد

يساهم الكركديه في إنقاص الوزن

تأثير الكركديه على مرضى الضغط

لا يختلف تأثير الكركديه باختلاف درجة حرارته، ففي كل الأحوال، يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، سواء أكان باردًا أو ساخنًا، ولكن، يحظر على مرضى الضغط المنخفض أو أولئك الأشخاص الذين يميل ضغطهم للانخفاض تناوله، لأنه يساهم في زيادة خفضه، لأنه يتسبب في تعرضهم للهبوط والدوخة الشديدة، كونه يحتوي على البوتاسيوم، ومركبات البيتاسيانين التي تعطيه اللون الأحمر الداكن، والتي لها دور كبير في خفض ضغط الدم.

أشخاص ممنوعين من تناول الكركديه

الكركديه آمن في حالة استهلاكه بكميات معتدلة ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يجب توخي الحذر قبل تناول الكركديه ومنها:

فترة الحمل والرضاعة الطبيعية

مرضى السكري

العمليات الجراحية

انخفاض ضغط الدم

أضرار تناول الكركديه بكثرة

الجرعات العالية من مشروب الكركديه تسبب العديد من الآثار الجانبية ومنها التالي:

يقلل مستخلص الكركديه من تأثير وفاعلية دواء الكلوروكين في الجسم والذي يعالج مرض الملاريا .

الإفراط في تناول الكركديه بجرعات عالية ينتج عنه تلفاً في الكبد.

يتفاعل مع بعض الأدوية مثل الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين.

يجب ألا يتعدى استهلاك مشروب الكركديه بالنسبة للبالغين الأصحاء ربع لتر يوميا وأقل من ذلك للأطفال.

يقلل من مستويات السكر في الدم أو ضغطه لذلك مرضى السكر والضغط لابد من مراقبة مستويات السكر والضغط لديهم.

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