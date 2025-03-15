فواكه تقلل من الصداع في رمضان.. أبرزها الموز والبطيخ

يعاني الكثير من الصداع النصفي في الصيام ويمكن أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تسبب نوبة، ولكن مع أهمية معرفة ما يجب تجنبه، فإن التركيز على الأطعمة التي تقلل الصداع ، ويجب إضافتها إلى نظامك الغذائي مهم، فقد يُساعد ذلك في تقليل عدد أو شدة نوبات الصداع النصفي أو أنواع الصداع الأخرى ، ويعرض الموجز نوع الفواكه تقلل الصداع في رمضان.. أبرزها الموز والبطيخ.

فاكهة تقلل الصداع

يعتبر البطيخ في الواقع من الخضروات بسبب طريقة زراعته، على الرغم من أن بعض الناس قد يزعمون أنه ينتمي بقوة إلى فئة الفاكهة بسبب نكهته الحلوة ومحتواه العالي من السكر ويعتبر عنصر أساس من الفاكهة التى تقلل الصداع

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء. فهو في الواقع يتكون من 92% ماء، وفقًا للمجلس الوطني لترويج البطيخ

ينصح بتناول الموز لتقليل الصداع بدلاً من الأطعمة المُصنّعة مثل الحلوى فان الموز يعد غذاء رائع لاستعادة الطاقة بسرعة، وهو غني بالمغنيسيوم، الذي يمكن أن يكون مفيدًا عندما يعاني الناس من الصداع".

فواكه تقلل الصداع

الموز يقلل الصداع

تحتوي الموز على حوالي 74 بالمائة من الماء، لذا فإن لها فوائد ترطيب عالية ويقلل من الشعور بالصداع أثناء الصيام

فأن شرب كميات كبيرة من الماء سواءً بشرب الماء أو بتناول أطعمة غنية به يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم ، كما إن الحصول على كمية كافية من السوائل أمرٌ مهمٌّ لجميع جوانب الصحة، بما في ذلك الصداع النصفي.

خضراوات الصليبية

مركبات نشطة هرمونيًا تُسمى فيتويستروجين، والتي قد يكون لها تأثيرات إستروجينية، أو شبيهة بالإستروجين، لدى البشر، أو على العكس، تأثيرات مضادة للإستروجين. ويُعتقد أن التأثيرات المضادة للإستروجين لبعض فيتويستروجين قد تُقلل من خطر إصابة المرأة بأنواع معينة من السرطان عن طريق تقليل تعرضها لهرمون الإستروجين الخاص بها.

خضروات تقلل الصداع النصفي

البروكلي

يقلل من الصداع النصفى يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى حدوث الصداع، خاصةً لدى النساء اللواتي يعانين من الصداع النصفى أو الصداع المرتبط بالدورة الشهرية.

المشروم

يعاني بعض الأشخاص من الصداع نتيجة لمشاكل في امتصاص الطعام في الأمعاء السفلية أو بسبب تسرب الأمعاء، المعروف أيضًا بزيادة نفاذية الأمعاء، كما تشير براون. وتضيف أن تناول أطعمة غنية بالريبوفلافين (أو فيتامين ب2) مثل الفطر والكينوا والمكسرات والبيض يمكن أن يساعد في تحسين هذه الحالة.

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