حالة الطقس اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، واضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وينشر “الموجز” كل ما يخص حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 في القاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في القاهرة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح علي كافة الأرصاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:50 وارتفاع الموج 5:3 متر.

وأشار الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 20 رمضان 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20 رمضان 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 21 والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 17 والصغري 14، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 28 والصغري 13.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة قليلا، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الشبورة المائية صباحًا حتي يوم الاثنين المقبل.

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