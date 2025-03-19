حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، حيث يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وذلك بالإضافة إلى نشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

اعتدال ملحوظ في الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن البلاد سوف تشهد طقسًا متوسطاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وباردًا ليلًا أيضاً على غالبية المناطق.

كما توقعت أيضاً الأرصاد الجوية نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على معظم الأنحاء، والتي من الممكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/س في بعض المناطق، مما يزيد ذلك من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وخاصة على البحر المتوسط حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 3 إلى 4.3 أمتار.

أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فقد لفتت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار طفيفة على مناطق من السواحل الشمالية يمكن أن تكون معتدلة أحيانًا، بينما تشهد باقي الأنحاء طقسًا جافًا نسبيًا.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس المناسبة وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر نظرًا لإنخفاض درجات الحرارة، كما يُفضل أيضاً تجنب الأنشطة البحرية على البحر المتوسط خلال هذا اليوم وذلك بسبب اضطراب الأمواج.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

حالة الطقس في القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

حالة الطقس في جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 23 درجة، والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس في السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، والصغرى 13 درجة.

حالة الطقس في شمال الصعيد: العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة.

حالة الطقس في جنوب الصعيد: أعلى درجة حرارة متوقعة تصل إلى 35 درجة مئوية نهارًا.

الظواهر الجوية المتوقعة في محافظات مصر

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