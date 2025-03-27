حالة الطقس اليوم الخميس 27 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 27 رمضان 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء.

وينشر “الموجز” كل ما يخص حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 27 رمضان 2025 في القاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الخميس 27 رمضان 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس 27 رمضان 2025 في القاهرة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد أنه اعتبارًا من السبت 29 مارس 2025 سيكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس 27 رمضان 2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم الخميس 27 رمضان 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.5:1 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 27 رمضان 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 رمضان 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 36 والصغري 24، والسواحل الشمالية العظمي 37 والصغري 17، وشمال الصعيد العظمي 36 والصغري 20، وجنوب الصعيد 38 والصغري 18.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة فضلا عن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

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