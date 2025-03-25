الجو معتدل.. حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

حالة الطقس اليوم.. تشهد جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا، كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، والتي من الممكن أن تؤثر على الرؤية الأفقية وخاصة على الطرق السريعة والزراعية، وهذا ما يناقشه موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظات مصر المختلفة

الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم الأربعاء

- درجات الحرارة: حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في مدن القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، ولكن تصل درجات الحرارة في الوجه البحري ومدن القناة إلى 32 درجة مئوية.

- وأيضاً الرياح: متوسطة في غالبية المناطق، لكنها يمكن أن تنشط أحيانًا في بعض المناطق الساحلية.

- والبحر المتوسط: ارتفاع في الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر وحالة البحر متوسطة.

- والبحر الأحمر: حيث هناك ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر وحالة البحر طفيفة إلى متوسطة.

- وتنويهات هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، خاصة على الطرق السريعة.

تنويه من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

أولا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وخاصة في وقت الظهيرة.

ويلزم ارتداء ملابس خفيفة تناسب الطقس الحار نهارًا.

وبالإضافة إلى القيادة بحذر أثناء الصباح بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.

وأيضاً شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف.

ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية ظهور رياح نشطة في بعض المناطق، ولذلك يُنصح بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر بهدف تجنب أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 33 درجة والصغرى 21.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وحالة الطقس في السواحل الشمالية، العظمى 31 والصغرى 18.

درجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس في شمال الصعيد، العظمى 34 والصغرى 18.

وحالة الطقس في جنوب الصعيد، العظمى 64 والصغرى 20.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس في عيد الفطر 2025 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم الإثنين ونوات مدينة الإسكندرية