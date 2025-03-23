حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025.. معتدل نهارا بارد ليلا

حالة الطقس اليوم .. تشهد الأجواء اليوم الأحد 23 مارس 2025، الموافق 23 رمضان 1446 هـ، طقسًا معتدلًا خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى البرودة مع حلول الليل، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتأتي هذه التغيرات في ظل التقلبات المناخية المعتادة خلال شهر رمضان، ما يدفع المواطنين إلى متابعة حالة الطقس باستمرار لتنظيم أوقات خروجهم وأداء العبادات براحة وأمان، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي تفاصيل حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة، و أبرز التغيرات الجوية التي قد تشهدها البلاد اليوم.

حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025

تفاصيل حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، 23 مارس 2025، الموافق 23 رمضان، طقسًا معتدلًا خلال النهار، فيما يكون باردًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025 في الاسكندرية

كما تشير التوقعات إلى تشكّل شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها على جميع المناطق، مصحوبة بنشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ليبلغ ذروته يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في محافظات الصعيد. ويعود هذا الارتفاع إلى تأثير مرتفع جوي يؤدي إلى أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

أما حالة البحرين، فتشير التوقعات إلى أن البحر المتوسط سيكون معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فيظل معتدلًا أيضًا، مع ارتفاع الموج في نطاق يتراوح بين متر ومتر ونصف، وتكون الرياح شمالية.

حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025

درجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف المدن، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 22 درجة – الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة

مطروح: العظمى 20 درجة – الصغرى 13 درجة

سوهاج: العظمى 25 درجة – الصغرى 11 درجة

قنا: العظمى 26 درجة – الصغرى 12 درجة

أسوان: العظمى 27 درجة – الصغرى 12 درجة

حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025

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