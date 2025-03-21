حالة الطقس اليوم الجمعة 21 مارس في جميع الأنحاء

حالة الطقس اليوم الجمعة.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025 والموافق يوم 21 رمضان، استمرار في الإنخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، كي يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، متوسط على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي من حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات مصر

ويشهد اليوم، الجمعة، فرصاً بسيطة لأمطار طفيفة على مناطق مختلفة من مدن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص أمطار طفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار بسيطة حتى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية فرصًا لهطول أمطار طفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتمتد حتى مناطق من الوجه البحري، لكنها لن تؤثر بشكل ضخم على الأنشطة اليومية، كما تظهر أيضاً السحب المنخفضة والمتوسطة التي يمكن أن تحجب أشعة الشمس في بعض الأوقات.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الجمعة نحو 20 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 18 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم الجمعة إلى 17 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم الجمعة

نحو 22 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم الجمعة نحو 23 درجة

والصغرى 11 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم الجمعة

إلى 25 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

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