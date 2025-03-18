حالة الطقس اليوم 18 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة| تفاصيل

حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، الموافق 18 رمضان 1446 هجريًا، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما ستشهد بعض المناطق شبورة صباحية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وينشر لكم موقع "الموجز" تفاصيل حالة الطقس اليوم 18 رمضان 2025.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 18 رمضان 2025

يسود طقس حار نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين سيكون الطقس مائلًا للبرودة في الليل وفي الصباح الباكر. ستشهد بعض المناطق نشاطًا نسبيًا للرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة في فترات الليل، من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة في معظم أنحاء البلاد، لكن بعض المناطق قد تشهد رياحًا نشطة خاصة في السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

في العاصمة القاهرة الكبرى، يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، سيكون الطقس مشمسًا مع رياح معتدلة، ما يجعل الأجواء مناسبة للخروج خلال النهار، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال الليل.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أما في مدينة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس غائم جزئيًا مع رياح نشطة أحيانًا. درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية ستكون 22 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، قد تتعرض المدينة لرياح معتدلة في بعض الفترات، ما يزيد من الإحساس بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

تفاصيل حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 28 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة، والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة، والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 20 درجة.

من المتوقع أن يستمر الطقس في هذه الأوضاع على مدار اليوم، مع تفاوت في درجات الحرارة حسب المناطق، كما يوصي خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار مع أخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي تشهد رياحًا نشطة.

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