حالة الطقس اليوم الاثنين 19 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد حالة الطقس اليوم الاربعاء 19 رمضان 2025 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع نشاط في الرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وسيظل الطقس اليوم معتدلًا مع برودة في المساء والصباح الباكر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم 19 رمضان 2025.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 19 رمضان 2025

تشهد حالة الطقس اليوم الاربعاء 19 رمضان 2025 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع نشاط ملحوظ في الرياح، كما يتوقع أن تكون حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مضطربة. كما سيظل الطقس معتدلًا في معظم الأنحاء مع وجود برودة في المساء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يشهد طقس القاهرة اليوم أجواء معتدلة خلال النهار، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى حوالي 24 درجة مئوية، بينما تنخفض في الليل لتصل إلى 12 درجة مئوية، من المتوقع أن يكون الجو لطيفًا إلى بارد في فترات المساء والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

في الإسكندرية، سيكون الطقس معتدلًا أيضًا مع درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية كحد أقصى، بينما تنخفض إلى 13 درجة مئوية خلال الليل، كما ستشهد المدينة رياحًا نشطة قد تزيد من الشعور بالبرودة، خاصة في ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم المتوقعة

وفقًا لتوقعات الأرصاد، ستكون درجات الحرارة في مناطق مختلفة من مصر كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية نهارًا.

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 23

نصيحة الأرصاد للمواطنين

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس المناسبة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، كما يُنصح بتجنب الأنشطة البحرية على البحر المتوسط بسبب اضطراب الأمواج، التي قد تصل ارتفاعاتها إلى 3-4.3 متر.

اقرأ أيضًا: