حالة الطقس اليوم السبت في كافة محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025.. حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، مُعلنة عن عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء وذلك بسبب التأثر بمرتفع جوى يضرب البلاد، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في اليوم السبت في كافة الأنحاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد الموجة الحارة وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس، كي نشهد أجواء حارة نهاراً على غالبية الأنحاء حيث تسجل القاهرة 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما الطقس ليلاً مائل للبرودة على كافة المحافظات.

وذكرت أيضاً الأرصاد الجوية في بيانها الرسمى استمرار انخفاض درجات الحرارة اعتباراً من اليوم حتى يوم الثلاثاء القادم، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات مختلفة.

الظواهر الجوية المتوقعة حالة الطقس

الطقس اليوم السبت، مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلا على كافة الأنحاء.

تتاح فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات مختلفة.

رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على غالبية الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

حالة الطقس في السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وحالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 درجة مئوية.

وحالة الطقس في شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات مئوية.

وأيضاً حالة الطقس في جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت في محافظات مصر المختلفة

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