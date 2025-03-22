حالة الطقس اليوم السبت 22 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة| تفاصيل

حالة الطقس اليوم.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت 22 مارس 2025، الموافق 22 رمضان، ليعم الطقس المائل للبرودة على معظم أنحاء الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22 رمضان 2025.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22 رمضان 2025

كما يستمر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الانخفاض ليشمل كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

في العاصمة القاهرة، من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى بين 20 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة في الليل لتصل إلى 12 درجة مئوية، مما يؤدي إلى جو بارد في المساء والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أما في الإسكندرية، فيسود الطقس المائل للبرودة أيضًا، مع درجات حرارة عظمى تبلغ 18 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، ويُتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في النهار، ليصبح باردًا في الليل.

درجات الحرارة اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من مدن مصر كالتالي:

القاهرة : العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة.

: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة. الإسكندرية : العظمى 18 درجة، الصغرى 12 درجة.

: العظمى 18 درجة، الصغرى 12 درجة. مطروح : العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة.

: العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة. سوهاج : العظمى 22 درجة، الصغرى 9 درجات.

: العظمى 22 درجة، الصغرى 9 درجات. قنا : العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة.

: العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة. أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 12 درجة.

فرص الأمطار والرياح

تشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، بينما تكون الفرص أكبر قليلاً على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، حيث تتراوح الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة. كما يُتوقع أن تنشط الرياح في معظم أنحاء البلاد، مما يساهم في إحساس ببرودة الطقس، خاصة في المساء والصباح الباكر.

إجمالاً، سيكون الطقس يوم السبت 22 رمضان 2025 مائلاً للبرودة نهارًا، باردًا ليلًا، مع فرص ضعيفة للأمطار في بعض المناطق.

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