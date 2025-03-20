الطقس في القاهرة.. انخفاض درجات الحرارة وتهيئة المواطنين للتقلبات الجوية

تشهد القاهرة الكبرى اليوم الخميس 20 مارس 2025 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العاصمة درجة حرارة منخفضة وصلت إلى 12 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يستمر الطقس البارد حتى يوم الجمعة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ويعرض لكم الموجز تفاصيل انخفاض درجات الحرارة غدا .

تفاصيل حالة الطقس

تشير توقعات الأرصاد إلى أن يوم الجمعة 21 مارس 2025، سيشهد طقسًا معتدلًا خلال النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع درجات حرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، ومع ذلك، من المتوقع أن يسود طقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر، حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية، أما في جنوب الصعيد، فسيسود طقس مائل للحرارة خلال النهار، بينما يبقى باردًا ليلًا.

الظواهر الجوية

من المتوقع أيضًا أن يشهد يوم الجمعة استمرارًا للرياح النشطة في بعض المناطق، والتي قد تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، كما قد تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

نصائح الأرصاد للمواطنين

تُوصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة في فترات الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الشمالية والوجه البحري، كما يُنصح بتوخي الحذر من تقلبات الطقس المفاجئة، والابتعاد عن الأماكن التي قد تشهد نشاطًا للرياح الشديدة.

أثر انخفاض درجات الحرارة على الأنشطة اليومية

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والعديد من المناطق الأخرى، من المتوقع أن يؤثر هذا التغيير في الطقس على الأنشطة اليومية للمواطنين، حيث ستشهد حركة المرور بعض التأثيرات، خاصة في ساعات الصباح الباكر، بسبب الضباب في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، كما قد يعاني البعض من الإصابة بنزلات البرد نتيجة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، لذا ينصح الأطباء بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وتجنب التعرض للهواء البارد لفترات طويلة.

أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد يكون لهذا التغير في الطقس تأثير على الحركة التجارية في الأسواق المفتوحة، حيث يتوقع أن يقل التوافد على بعض الأسواق والمحال التجارية المفتوحة نتيجة الطقس البارد، كما قد يشهد القطاع السياحي انخفاضًا في أعداد الزوار للمعالم السياحية المفتوحة في الهواء الطلق.

وبالنسبة للمزارعين، قد يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية، خاصة تلك التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة للنمو، وينصح الخبراء الزراعيون بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل تغطية النباتات وحمايتها من الصقيع المتوقع في بعض المناطق.

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