درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم الإثنين ونوات مدينة الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الإثنين من هيئة الأرصاد الجوية الموافق 24 مارس.. شرع العد التنازلي لإستقبال أخر وأصعب نوات موسم الشتاء فى مدينة الإسكندرية، للعام الحالي 2025، وهى نوة برج العجوزة أو نوة العجوزة، والتى تهب على المدينة الساحلية في نهاية شهر مارس الجارى وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة يصاحبها أمطار شديدة وطقس متقلب وصقيع ورياح مثيرة للأتربة أيضاً، وهذا ما يرصده موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظات مصر المختلفة

وكانت المدن الساحلية الشمالية تعرضت للكثير من نوات الشتاء منذ بداية فصل الشتاء 2024- 2025، منها ما خالف توقعات الأرصاد الجوية وهي «نوة المكنسة- نوة باقي المكنسة»، ومنها ما وافق توقعات خبراء الهيئة العامة لأرصاد الجوية وهي «نوة الفيضة الصغرى- نوة قاسم بالإسكندرية - نوة عيد الميلاد المجيد (رأس السنة) - الفيضة الكبرى».

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين في الإسكندرية

يواصل الطقس السيئ ضرب مدينة الإسكندرية حسب تنويهات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وتواجه الإسكندرية طقس غير مستقر وذلك فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة البحرية وخاصة فى البحر الأحمر متوسط فى البحر الأبيض المتوسط، ويرتفع الموج فى البحر المتوسط من 1.5 متر حتى مترين وفى البحر الأحمر من 2 متر الى 2.5 متر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم الإثنين نشاط في الرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، فيما نوهت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الإثنين الموافق 24 مارس، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع في الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، فضلاً أيضاً عن وجود فرص حتى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتسجل معدلات الرطوبة على مدينة الإسكندرية اليوم 58% وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 10% فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 12 درجة.

مواعيد نوات الإسكندرية في شهر مارس 2025

نوة عوة، أو برد العجوزة، والتي تختتم موسم النوات في أخر شهر مارس، وتستمر لمدة ستة أيام.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وتوقعت وجود فرص سقوط أمطار طفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويمكن أن تكون بسيطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وتمتد أيضاً حتى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بالإضافة إلى نشاط للرياح على جميع الأنحاء على فترات مختلفة.

وشددت على ضرورة توخي الحذر من التغيرات السريعة في حالة الطقس، حيث من المتوقع أيضاً أن تعاود درجات الحرارة الإنخفاض مرة أخرى وذلك بنهاية الأسبوع، ولكن ليس إلى مستويات البرودة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بل سوف تكون الأجواء متوسطة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس في القاهرة الكبرى: العظمى 22 – الصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وحالة الطقس في الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 21 – الصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وحالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 12 درجة مئوية.

وحالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 13 درجات مئوية.

حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 – الصغرى 15 درجات مئوية.

حالة الطقس في شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10 درجات مئوية.

حالة الطقس في جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجات مئوية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في كافة الأنحاء

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