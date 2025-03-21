الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، مصحوبًا بنشاط ملحوظ للرياح. ويرصد الموجز حالة الطقس غدا السبت.

طقس السبت.. معتدل نهارًا وبارد ليلًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس يوم السبت، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا معتدلًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشرقية والغربية، بينما يكون الطقس باردًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق.

تفاصيل الطقس خلال اليوم

نهارًا:

معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ليلًا:

طقس بارد على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء. الأجواء تظل باردة في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى:

العظمى: 20°

20° الصغرى: 12°

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 17°

17° الصغرى: 11°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى: 28°

28° الصغرى: 16°

شمال الصعيد:

العظمى: 21°

21° الصغرى: 8°

جنوب الصعيد:

العظمى: 24°

24° الصغرى: 11°

يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا، لذا يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.