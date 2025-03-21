هل يمكن لـ مريض السرطان تناول حلويات رمضان؟.. وزارة الصحة توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن نصائح مهمة لمرضى السرطان خلال شهر رمضان المبارك، خاصة فيما يتعلق بتناول الحلويات الرمضانية. وأكدت الوزارة أنه يمكن لمريض السرطان الاستمتاع بحلويات رمضان، ولكن بشروط وضوابط صحية محددة، للحفاظ على مستوى السكر في الدم وتجنب أي مضاعفات صحية. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

بدائل صحية لحلويات رمضان لمرضى السرطان

أوضحت وزارة الصحة أن من أفضل البدائل الصحية هو تسوية القطايف في الفرن بدلًا من تحميرها في الزيت، وذلك لتقليل الدهون الضارة. كما أشارت إلى إمكانية استخدام بدائل السكر في إعداد الكنافة والمهلبية والخشاف بدلًا من السكر الأبيض العادي، وذلك لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

متى يجب على مريض السرطان كسر الصيام؟

أكدت وزارة الصحة أن هناك ثلاث حالات تستوجب من مريض السرطان كسر الصيام والتوجه فورًا لتلقي الرعاية الطبية، وهي:

1. حدوث تغير في درجة الوعي.



2. التعرض للقيء المستمر.



3. حدوث نزيف.

وجبة السحور المثالية لمرضى السرطان

وشددت الوزارة على أهمية وجبة السحور بالنسبة لمرضى السرطان، حيث يجب أن تكون غنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات والسوائل لتعويض الجسم بالطاقة اللازمة. ونصحت بتناول أطعمة مثل الخبز البلدي والفول والبطاطس، مع ضرورة شرب نحو 12 كوبًا من الماء يوميًا. كما أوصت الوزارة بتناول وجبة السحور قبل النوم بساعتين لتقليل فرص حدوث تخمة أو ارتجاع أو غثيان.

نصائح لصيام كبار السن

كذلك، حذرت وزارة الصحة كبار السن من الاستمرار في الصيام عند ظهور أعراض مثل الدوار، الجفاف، هبوط حاد في مستوى السكر، أو هبوط ضغط الدم، مشددة على أهمية كسر الصيام فورًا في هذه الحالات واللجوء للرعاية الصحية.

متى يجب على مريض السكر كسر صيامه في رمضان؟

من جانبها، كشفت منظمة الصحة العالمية عن 3 حالات يجب فيها على مريض السكر كسر الصيام:

1. انخفاض جلوكوز الدم لمستوى 70.



2. ارتفاع جلوكوز الدم لمستوى 300.



3. ظهور أعراض نقص أو ارتفاع السكر، أو الجفاف، أو الاعتلال الحاد.

فوائد تناول التمر عند الإفطار في رمضان

أوصت وزارة الصحة بالإفطار على ثلاث تمرات، لما لذلك من فوائد صحية عديدة، منها:

1. تقليل الإحساس بالجوع.



2. عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار.



3. المساهمة في ضبط الوزن.



4. تزويد الجسم بالألياف والفيتامينات مثل A وB6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.



5. إمداد الجسم بالطاقة بشكل سريع.

نصائح صحية عند تناول التمر في رمضان

وأوضح معهد التغذية أن تناول التمر عند الإفطار يساعد في تعويض السكر المفقود خلال الصيام، وهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. كما أنه سهل الهضم، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة. ويساعد تناول التمر مع الماء في تنظيف الجهاز الهضمي، ويُعد بديلًا صحيًّا للحلويات الصناعية، كما يمكن أن يستمتع به الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول وأمراض القلب.