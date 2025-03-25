حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم.. يشهد الطقس اليوم الثلاثاء 25 رمضان 1446 هـ الموافق 25 مارس 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا في شمال البلاد، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم المناطق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2025.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2025

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً خلال ساعات النهار في مناطق الشمال، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، مما يجعل الأجواء حارة في مناطق جنوب البلاد وسيناء، أما في الليل، فسيشعر الجميع بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد في معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

في العاصمة القاهرة، يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم 29 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية، الطقس سيكون مائلًا للحرارة خلال النهار، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً، مما يوفر أجواءً معتدلة للراحة في المساء.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أما في الإسكندرية، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا إلى حد ما، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 15 درجة مئوية، سيشعر السكان بجو لطيف في النهار مع أجواء باردة نسبيًا في الليل.

حالة الطقس من هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم

تتفاوت درجات الحرارة بين مختلف المدن والمحافظات المصرية، حيث ستكون كالآتي:

القاهرة: العظمى 29، الصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 29، الصغرى 16

6 أكتوبر: العظمى 29، الصغرى 16

بنها: العظمى 28، الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27، الصغرى 16

وادي النطرون: العظمى 29، الصغرى 15

كفر الشيخ: العظمى 28، الصغرى 16

المنصورة: العظمى 29، الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 29، الصغرى 16

شبين الكوم: العظمى 28، الصغرى 16

طنطا: العظمى 28، الصغرى 16

دمياط: العظمى 23، الصغرى 14

بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 15

الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 16

السويس: العظمى 30، الصغرى 17

شبورة مائية ونشاط للرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة بالقرب من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، كما نبهت الهيئة إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة في مختلف المناطق، ما قد يسبب بعض الاضطرابات في حركة المرور.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحرين، فإن البحر المتوسط يشهد حالة من الهدوء إلى الاعتدال، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وفي البحر الأحمر، ستكون الأمواج معتدلة، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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