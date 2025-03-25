الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء وفترة عيد الفطر المبارك 2025

يتابع العديد من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحرارة يوميًا، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع البحث عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 من أجل معرفة درجات الحرارة المتوقعة والاستعداد لأجواء اليوم، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز في السطور التالية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

الظواهر الجويه المتوقعة اليوم الثلاثاء في مختلف الأنحاء

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تستمر درجات الحرارة في الإرتفاع التدريجي على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبارد في الصباح الباكر أيضاً وفي فترات الليل.

الشبورة المائية مستمرة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

ونشاط الرياح على مناطق من مدن القاهرة والوجه البحري بسرعة تصل إلى 30-32 كم/ساعة.

والسماء سوف تكون مشمسة إلى صافية في غالبية المناطق، مع تواجد بعض السحب الجزئية على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمى 29° والصغرى 17°.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

- الإسكندرية: العظمى 27° والصغرى 16°.

درجات الحرارة في محافظات مصر

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 28° والصغرى 16°.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31° والصغرى 20°.

- شمال الصعيد: العظمى 31° والصغرى 14°.

- جنوب الصعيد: العظمى 34° والصغرى 18°.

توقعات حالة الطقس خلال فترة العيد

يتوقع أن يكون الطقس دافئًا في غالبية المناطق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وفي القاهرة والمحافظات الشمالية، يمكن أن يكون الطقس متوسطاً خلال النهار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الليل.

في المناطق الجنوبية مثل محافظات أسوان والأقصر، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا، لذلك يفضل أخذ الاحتياطات ضد الحرارة المرتفعة.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق الساحلية، مثل مدن الإسكندرية ومرسى مطروح، طقسًا أكثر اعتدالا.

حالة الطقس في كافة الأنحاء من هيئة الأرصاد الجوية

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