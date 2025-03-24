ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غداً الثلاثاء.. حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، 25 رمضان، مشيرة إلى استمرار في ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار الغد الثلاثاء طقس مائل للحرارة على شمال البلاد وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود طقس بارد على معظم الأنحاء ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس غداً الثلاثاء في محافظات مصر المختلفة

الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس غداً الثلاثاء

وفيما يخص الظواهر الجوية، أشارت إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتكون حالة البحر المتوسط طفيفة إلى متوسطة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر و1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية: وجنوبية شرقية، ولكن تكون حالة البحر الأحمر متوسطة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية: وشمالية شرقية.

عودة ارتفاع درجات الحرارة

يبحث العديد من المواطنين هل اقترب بدأ فصل الصيف؟، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انتهاء فصل الشتاء رسميًا، يوم الخميس الماضي الموافق 20 مارس، وأن الجمعة هي أول أيام فصل الربيع لعام 2025، والذي عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، فهو أيضاً فصل انتقالي من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

ويصاحب بداية شهر الربيع هذا العام انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع فرص أمطار بسيطة يمكن أن تكون معتدلة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون طفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وبالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

درجات الحرارة في محافظات مصر غداً الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية، العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد، العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد، العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غداً

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