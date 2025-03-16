فرص عمل جديدة في وزارة النقل.. إليك الرابط وكيفية التقديم

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعلانًا جديدًا عن توافر وظائف شاغرة داخل وزارة النقل، لسد احتياجات الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للطرق والكباري, وذلك ضمن الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة العمل في قطاعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل للشباب

الوظائف المتاحة في وزارة النقل

تستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي الوظائف المتاحة في وزارة النقل, والتي جاءت كالتالي:

وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

طرحت الهيئة عدد (6) وظائف تحت مسمى أخصائي حاسبات آلية، وذلك بالمستوى الوظيفي الثالث التخصصي، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف المتاحة في وزارة النقل

وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

أعلنت الهيئة عن توافر فرص عمل في عدة مجالات، تشمل:

عدد (9) مهندس تنفيذ كباري ثالث

عدد (10) مهندس تنفيذ طرق ثالث

عدد (10) سائق سادس

عدد (11) حجار/رصاف سادس

موعد وطريقة التقديم على وظائف وزارة النقل

بدأ التقديم الإلكتروني لهذه الوظائف من 2 أبريل 2025 ويستمر حتى 15 أبريل 2025، ويتم ذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

شروط ومتطلبات التقديم على وظائف وزارة النقل

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من الشروط والمتطلبات لكل وظيفة، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية “اضغط هنا”.

الوظائف المتاحة في وزارة النقل

ساهمت الحكومة المصرية في تطوير قطاع النقل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لفتح المجال أمام الكوادر الجديدة للمشاركة في هذه المشاريع الطموحة.

وظائف شاغرة بالمعهد القومي للنقل

وفي وقت سابق, كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد القومي للنقل عن طريق التعيين، إذ أشارت وزارة النقل إلى حاجة المعهد القومي للنقل إلى حاجتها إلى تعيين كادر خاص، من خلال شغل وظيفة مدرس عن طريق التعيين وهي من وظائف أعضاء هيئة التدريس -كادر خاص- طبقًا قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وأكدت الوزارة أن درجة الوظيفة المطلوبة هي (مدرس)، وإن المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة بالتعيين هي استيفاء الشروط الواردة بقانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، اجتياز لجنة المقابلة بعد قبول الأوراق من لجنة الفحص، سواء ذكر أو أنثى.

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