اعرف آخر موعد للتقديم وظائف للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء، الموافق 11 مارس 2025، سيكون آخر موعد للتقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين في المرحلة الأولى.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوظيف كوادر تعليمية مؤهلة للعمل في هذه المدارس المتميزة.

ويقدم موقع الموجز آخر موعد للتقديم وظائف للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

الوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية 2025

أعلنت وزارة التعليم عن الوظائف المتاحة للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس المصرية اليابانية.

تتنوع هذه الوظائف لتشمل العديد من التخصصات التعليمية والإدارية، حيث تهدف الوزارة إلى تعيين معلمين قادرين على تقديم تعليم متميز وفقًا للنظام التعليمي الياباني.

التخصصات المطلوبة في المدارس المصرية اليابانية

جاءت الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية 2025 كما يلي:

إداريون:

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

أمين مكتبة وأمين معمل

معلمون:

معلم رياض أطفال

معلم رياضيات (ابتدائي وإعدادي)

معلم علوم (ابتدائي وإعدادي)

معلم لغة عربية (ابتدائي وإعدادي)

معلم لغة إنجليزية (ابتدائي وإعدادي)

معلم لغة فرنسية (إعدادي)

معلم تربية رياضية

معلم دراسات اجتماعية (ابتدائي وإعدادي)

معلم تربية بدنية

معلم تربية فنية

معلم تربية موسيقية

معلم غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)

أخصائيون:

أخصائي نفسي

أخصائي اجتماعي

دعم فني وإشراف طلابي:

معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عملية التقديم للوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية تتم عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة، ويمكن للمعلمين الراغبين في التقديم زيارة الرابط المخصص للتقديم من خلاله.

رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية:

التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

مواعيد التعاقد مع المعلمين الجدد

أعلنت المدارس المصرية اليابانية أنه سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين للوظائف المتاحة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

ويعني ذلك أن المعلمين الذين سيتم قبولهم في الوظائف الجديدة، سيباشرون عملهم بداية من النصف الثاني من العام الدراسي المقبل.

مواعيد الدراسة في رمضان بالمدارس المصرية اليابانية

في سياق آخر، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن مواعيد الحضور والانصراف للطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

حيث سيبدأ اليوم الدراسي في المدارس اليابانية من الساعة 7:45 صباحًا، على أن ينتهي بانصراف الطلاب في الساعة 1:30 ظهرًا، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل طبيعي خلال الشهر الكريم.

تستمر وزارة التربية والتعليم في جهودها لتطوير التعليم في مصر من خلال توفير بيئة تعليمية متقدمة في المدارس المصرية اليابانية.

ومع غلق باب التقديم اليوم، يتطلع الكثير من المعلمين للحصول على فرصة للعمل في هذه المدارس المميزة التي تعتمد على أسلوب التعليم الياباني المبتكر.

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