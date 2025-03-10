لائحة الانضباط المدرسي.. تحذير مهم من التعليم للطلاب في المدارس

في إطار جهودها للتصدي لانتشار الألعاب النارية، أطلقت المدارس حملة تحذيرية تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر هذه الألعاب، مشددة على ضرورة عدم اصطحاب الألعاب النارية أو الولاعات داخل أسوار المدرسة.

وقررت المدارس اتخاذ إجراءات رادعة ضد الطلاب المخالفين لتعليمات الأمن والسلامة، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بشكل صارم على من يخالف هذه التعليمات.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

حملة توعية وتحذير من مخاطر الألعاب النارية

جاءت الحملة عقب تكرار الحوادث المأساوية الناجمة عن استخدام الألعاب النارية، حيث تم تحذير الطلاب من خطورة هذه الألعاب التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة.

في حادث مؤلم، أصيب طفل بانفجار لعبة نارية في وجهه بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مما أدى إلى إصابته بشكل بالغ في مقلة العين، ما استدعى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج العاجل.

وأعلنت السلطات عن تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

التحذيرات الدينية وأثر الألعاب النارية

كما أصدرت وزارة الأوقاف تحذيرًا من خطورة الألعاب النارية التي تُستخدم في بعض المقالب والمواقف الترفيهية، وأكدت الوزارة أن مثل هذه الألعاب قد تتحول إلى مصدر إزعاج أو حتى تسبب أذى جسديًا أو نفسيًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسلام يحرم أي فعل يؤدي إلى إيذاء الآخرين، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، بالإضافة إلى تحذيره من ترويع المسلم.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

في سياق متصل، بدأت العديد من المحافظات اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة تداول الألعاب النارية الخطرة. حيث شنت الجهات المعنية حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية التي تبيع الألعاب النارية، خاصة في منطقة الزقازيق حيث قام رئيس حي ثان الزقازيق، محمد أبوهاشم، بحملة مكثفة على المحلات التجارية، أسفرت عن ضبط وإعدام نحو 2500 قطعة ألعاب نارية، لما تمثله من تهديد على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال.

كما قامت وحدة محلية بمدينة الغردقة بشن حملة تفتيشية على المحلات المخالفة لتداول الألعاب النارية المحظورة، حيث تم ضبط كميات منها وإعدامها على الفور.

ووجهت السلطات المحلية تحذيرات شديدة للبائعين من ضرورة الامتناع عن بيع الألعاب النارية المحظورة، وأكدت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، تشمل الغرامات، والغلق، أو حتى الحبس.

ضرورة الالتزام بالتعليمات

يأتي هذا التحرك بعد تزايد القلق من خطر الألعاب النارية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا على صحة وسلامة الأفراد، وخاصة الأطفال.

وقد شددت المدارس والمحافظات على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، محذرة من أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

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