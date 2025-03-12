آخر موعد للتقديم وظائف للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء فترة التقديم للمرحلة الأولى من وظائف المدارس المصرية اليابانية لعام 2025، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 11 مارس 2025.

آخر موعد للتقديم وظائف للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل آخر موعد للتقديم وظائف للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية، حيث أتاحت وزارة التعليم رابط التقديم أمام المعلمين الراغبين في الانضمام إلى المدارس المصرية اليابانية، حيث تتنوع الفرص الوظيفية المتاحة لتشمل مختلف التخصصات التعليمية والإدارية.

الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية

تشمل قائمة الوظائف المتاحة ما يلي:

الإدارة المدرسية: مدير مدرسة – وكيل مدرسة.

التدريس:

معلم رياض أطفال.

معلم رياضيات (ابتدائي وإعدادي).

معلم علوم (ابتدائي وإعدادي).

معلم لغة عربية (ابتدائي وإعدادي).

معلم لغة إنجليزية (ابتدائي وإعدادي).

معلم لغة فرنسية (إعدادي).

معلم دراسات اجتماعية (ابتدائي وإعدادي).

معلم تربية بدنية – تربية فنية – تربية موسيقية.

معلم غرفة مصادر لذوي الاحتياجات الخاصة.

معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT) بالإضافة إلى الدعم الفني والإشراف الطلابي.

الوظائف المتخصصة:

أخصائي نفسي – أخصائي اجتماعي.

أمين مكتبة – أمين معمل.

كيفية التقديم على الوظائف

أكدت المدارس المصرية اليابانية حول آخر موعد للتقديم وظائف للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية، أن التعاقد مع بعض المتقدمين سيتم اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2025، ويمكن للراغبين في التقديم الدخول على الرابط المخصص لذلك من هنا.

مواعيد الدراسة في رمضان

وفي وقت سابق، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان، حيث يبدأ اليوم الدراسي في تمام الساعة 7:45 صباحًا، وينتهي بانصراف الطلاب في الساعة 1:30 ظهرًا.

معايير الاختيار وآلية التعاقد

تخضع عملية اختيار المعلمين والإداريين بالمدارس المصرية اليابانية لمجموعة من المعايير الصارمة التي تضمن اختيار الكفاءات القادرة على تقديم تجربة تعليمية متميزة.

وتشمل هذه المعايير اجتياز الاختبارات التخصصية والمقابلات الشخصية التي تقيس مدى توافق المتقدمين مع فلسفة التعليم الياباني التي تعتمد على بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته الحياتية.

مزايا العمل في المدارس المصرية اليابانية

يتمتع المعلمون والعاملون في المدارس المصرية اليابانية بعدد من المزايا، من بينها بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث أساليب التدريس، بالإضافة إلى فرص التدريب المستمر لتنمية المهارات المهنية.

كما توفر المدارس رواتب تنافسية وحوافز للمتميزين، مما يجعلها بيئة عمل مثالية للراغبين في تطوير مسيرتهم التعليمية والمهنية.

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