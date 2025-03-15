أبرزها فرص عمل وتدريب مجاني.. حصاد جهود مديريات العمل في 10 محافظات

واصلت مديريات العمل في مختلف المحافظات تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف تطوير مهارات الشباب ودعم حقوق العمال، يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة العمل الحر والسلامة المهنية، وتدريب الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل أنشطة مديريات العمل في 10 محافظات.

ورشة تطبيقية لريادة الأعمال ببورسعيد

شهد عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، انطلاق ورشة عمل تطبيقية حول ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني، تضمنت عرض فيديو لإنجازات المركز، واستعراض مشروعات صغيرة نفذتها الخريجات.

وأكد عبد الونيس اهتمام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وربط التدريب باحتياجات السوق.

ورشة عمل ببورسعيد

ندوات توعوية حول قوانين العمل وحقوق العمال بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوتين توعويتين للعاملين بمستشفى الرحمة بشبين القناطر وجمعية الهلال الأحمر ببنها، تناولتا قانون العمل، قانون الطفل، والحد من عمالة الأطفال.

وأوضح فوزي صابر، وكيل المديرية، أن هذه الندوات تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم.

تسوية ودية لصالح العمال مع 3 شركات بالإسكندرية

نجحت مديرية العمل بالإسكندرية في إجراء تسويات ودية مع 3 شركات لاسترداد حقوق العمال، أبرزها صرف أجور متأخرة وتوفير مسوغات التعيين.

وأكد وكيل المديرية أهمية الحلول الودية لحفظ حقوق الطرفين دون اللجوء للقضاء، مشيراً إلى استمرار تواجد مكاتب علاقات العمل داخل المنشآت.

نشاط مديريات العمل

جولات ميدانية وتدريب عملي ببني سويف

أجرى أحمد معوض، مدير مديرية العمل ببني سويف، جولات تفقدية لمتابعة سير العمل خلال رمضان، وشهد تدريباً عملياً على أعمال التبريد والتكييف ضمن برامج التدريب المهني.

ندوات السلامة والصحة المهنية بالوادي الجديد

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوتين عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمستشفى الأمانة التخصصي ومدرسة الزهور.

وأكد مدير المديرية أحمد طليب أهمية نشر ثقافة السلامة المهنية في مختلف القطاعات.

توزيع مخرجات التدريب المهني بقرى "حياة كريمة" بأسوان

في مبادرة مجتمعية مميزة، وزعت مديرية العمل بأسوان مخرجات ورش التفصيل والخياطة من ملابس جاهزة ومفروشات على قرى حياة كريمة، دعماً للأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس الأيتام، بمشاركة المهندسة ليلى عطا الله إسماعيل مديرة المديرية.

ندوة كبرى عن السلامة المهنية في 70 شركة بالشرقية

نظمت مديرية العمل بالشرقية ندوة توعوية كبرى تحت شعار "اعرف حقك"، بمشاركة 70 شركة هندسية، تناولت العلاقة بين الإنتاج والسلامة المهنية واشتراطات الأيزو.

وأشار مدير المديرية أحمد عبد الهادي إلى أن الندوة تأتي ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا".

ندوات توعية بالسلامة والصحة المهنية

تدريب طلاب المدارس الفنية بالإسماعيلية

استقبل مركز التدريب المهني بالإسماعيلية طلاب أقسام التبريد والتكييف والكهرباء بالمدارس الفنية، لتلقي تدريبات عملية حديثة، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير المديرية حسن رداد أهمية إعداد جيل مؤهل تقنياً لسوق العمل.

التوعية بقانون العمل بالمنوفية

ألقى عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، محاضرة توعوية بكلية الهندسة بشبين الكوم حول قانون العمل وسياسات الوزارة في حماية العمالة.

كما ترأس اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور.

مواصلة نشر ثقافة السلامة المهنية بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بالإسكندرية ندوات توعوية في استاد الإسكندرية وورش المحافظة للعاملين، بحضور 80 مشاركاً.

وأكد وكيل المديرية المهندس محمد كمال أن هذه الأنشطة تهدف لحماية العمال وتأمين بيئة العمل.

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