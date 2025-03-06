نشرة توظيف وزارة العمل في 49 شركة خاصة

توظيف وزارة العمل.. أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن صدور نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، التي تتضمن 960 فرصة عمل جديدة في 49 شركة خاصة بمختلف التخصصات، في 10 محافظات مصرية.

كما أكدت الوزارة أن فرص توظيف وزارة العمل تأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل المحلي، ودعت الوزارة الشباب للإقبال على هذه الفرص والاستفادة من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الدولة، وينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.



التقديم على الفرص المتاحة في وزارة العمل 2025

حددت وزارة العمل شهر مارس 2025 كموعد للتقديم على فرص توظيف وزارة العمل ، ويمكن للراغبين في التقديم زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة في مدينة نصر أو الاتصال بمديريات العمل في المحافظات المعنية، كما أضافت الوزارة أنه يمكن التقديم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وكذلك من خلال الأرقام والعناوين المرفقة مع البيان.

الوزير يوجه بتكثيف المتابعة وتطبيق الحد الأدنى للأجور

وجه السيد محمد جبران، وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف المتابعة مع الشركات للتأكد من استلام راغبي العمل لفرص المناسبة لهم، كما شدد على ضرورة تحري المصداقية في نشر الفرص وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف المعلنة، وذلك لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.

فرص عمل لذوي الهمم وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي

وأكدت الوزارة أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تتضمن فرص عمل لذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل. وقالت الوزارة إنه تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يلزم المنشآت بتوظيف هذه الفئة، هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص تدريب وتشغيل لذوي الهمم.



توظيف وزارة العمل

توظيف وزارة العمل

توظيف وزارة العمل

توظيف وزارة العمل

توظيف وزارة العمل

توظيف وزارة العمل

فرص وظائف متنوعة في 10 محافظات

تغطي الفرص الوظيفية 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، قنا، الوادي الجديد، دمياط، وجنوب سيناء. تشمل التخصصات المتاحة: أخصائي تسويق، مهندسين في مجالات متعددة، مشرفين، محاسبين، فنيين، سائقين، وعمال إنتاج، بالإضافة إلى وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم.



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