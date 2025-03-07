وظائف وزارة العمل لشهر مارس 2025.. التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 960 فرصة عمل في 49 شركة خاصة داخل 10 محافظات، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لخلق فرص عمل مناسبة للشباب ودمجهم في سوق العمل، تزامنًا مع نشرة التوظيف نصف الشهرية الصادرة عن الوزارة.

ويبين الموجز في السطور التالية وظاف وزارة العمل لشهر مارس 2025

وظائف وزارة العمل لشهر مارس 2025

أكدت وزارة العمل، أن الفرص الجديدة متاحة للراغبين في الالتحاق بسوق العمل خلال شهر مارس 2025، وذلك في مختلف القطاعات والمجالات، بهدف توفير وظائف تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دمج الشباب داخل مؤسسات القطاع الخاص.

وظائف وزارة العمل.. توجيهات بمتابعة إجراءات التوظيف

وجه وزير العمل، محمد جبران، مديريات العمل في المحافظات بضرورة متابعة إجراءات التوظيف، والتأكد من استلام العاملين لوظائفهم الجديدة، مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص. كما شدد على أهمية ضمان حقوق العاملين، وخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز استمرارية العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير العمل

وظائف وزارة العمل لذوي الهمم

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج ذوي الهمم داخل سوق العمل، تضمنت نشرة التوظيف عددًا من الفرص المخصصة لهم، مع توفير رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية، وذلك دعمًا لحقوقهم في الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل الجديدة

تشمل الوظائف المعلن عنها مجالات متعددة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، ومن أبرزها:

التسويق والمبيعات

الموارد البشرية

الهندسة الكهربائية والميكانيكية

المحاسبة والشؤون المالية

الإشراف الفني والفندقة

الوظائف الإدارية والفنية

القيادة والسائقين

عمال الإنتاج والتشغيل



طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الفرص الوظيفية التوجه إلى:

1- مقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر



2- مديريات العمل في المحافظات



3- التواصل المباشر مع الشركات من خلال بيانات الاتصال المرفقة في نشرة التوظيف



4- التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل

التزام الوزارة بمتابعة فرص العمل

أكدت وزارة العمل أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بشكل منتظم بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بهدف إتاحة فرص عمل جديدة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وكما تواصل الوزارة جهودها في تقديم برامج تدريب مهني مجانية، لتأهيل الشباب للمهن الأكثر طلبًا، وضمان تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.

دور وزارة العمل في دعم التوظيف

تحرص وزارة العمل على متابعة جميع الفرص التي يتم الإعلان عنها لضمان توفير فرص عمل حقيقية، مع تحقيق الحد الأدنى من الحقوق العمالية، بما يعزز استقرار سوق العمل في مصر، وكما دعت الوزارة الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والانخراط في العمل بالقطاع الخاص، كونه من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

بهذه المبادرات، تسعى الوزارة إلى خفض معدلات البطالة وخلق بيئة عمل مشجعة تستوعب طموحات الشباب، من خلال توفير فرص وظيفية مناسبة وتأمين بيئة عمل تتسم بالاستقرار والعدالة.

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