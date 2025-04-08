وزارة العمل تصرف 100 ألف جنيه لـ ضحية حادث السيرك في طنطا

ضحية حادث السيرك.. في استجابة إنسانية عاجلة، صرفت وزارة العمل منحة مالية للعامل ضحية حادث السيرك في طنطا، حيث سلّم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالوزارة شيكًا بقيمة 100 ألف جنيه إلى المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك الذي تعرّض لهجوم من نمر مفترس أثناء عرض بسيرك طنطا، مما أسفر عن بتر ذراعه.

تسليم الشيك لعامل السيرك

دعم مالي وتوفير وظيفة للعامل ضحية حادث السيرك

وأكد وزير العمل محمد جبران، في بيان حصل الموجز على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة السريعة للحالات الإنسانية، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير أن هذا التحرك تم بالتنسيق مع محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، والذي أسفر أيضًا عن توفير فرصة عمل مناسبة للعامل المصاب داخل إحدى شركات الأدوية بمحافظة الغربية، لضمان استقراره المعيشي والاجتماعي بعد الحادث الأليم.

ضحية حادث السيرك

زيارة ميدانية لمتابعة حالة ضحية حادث السيرك

من جانبه، صرّح مدير مديرية العمل بالغربية أحمد القللي، أنه قام بتسليم الشيك للعامل ضحية حادث السيرك ، تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتواصل المباشر مع الحالات الطارئة، كما أشار إلى الزيارات المستمرة التي قام بها إلى المصاب في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان على حالته، تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن البسيط ودعمه في مختلف الأزمات.

وظائف للمعلمين في السعودية برواتب مجزية

وفي سياق آخر، أعلن وزير العمل محمد جبران، أمس الإثنين، عن فتح باب التقديم لشغل 7 فرص عمل تعليمية في المملكة العربية السعودية، تشمل التخصصات التالية:

1 معلم لغة إنجليزية

3 معلمات علوم

2 معلمة رياضيات

مزايا الوظائف وشروط التقديم

وأوضح الوزير أن مدرسة النبلاء العالمية بالمملكة هي الجهة الطالبة، وأن العقود تشمل توفير سكن مجاني، تأمين طبي، وسائل انتقال، وتذاكر سفر. وأكد أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي، تسعى بشكل مستمر إلى توفير وظائف لائقة للشباب المصري بالخارج.

تفاصيل التقديم وشروط القبول

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم متاح لحاملي بكالوريوس تربوي في التخصصات المطلوبة، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك للفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا.

ويبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام فقط، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected].

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