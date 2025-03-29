خطوات التقديم على 643 فرصة عمل في شركة مقاولات بدولة خليجية

وفرت وزارة العمل 643 فرصة عمل في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية، برواتب تتراوح بين 32 و 82 ألف جنيه مصري، وقد تم توفير هذه الفرص بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه وزير العمل محمد جبران اليوم السبت، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

تفاصيل الفرص الوظيفية المتاحة

أوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل عددًا من التخصصات المختلفة، مثل مهندسين مدنيين براتب شهري 82 ألف جنيه مصري، مراقبين قوالب خرسانية براتب 49,200 جنيه مصري، وعمال تسقيف بالأسفلت وعمال مخازن براتب 32,800 جنيه مصري، إضافة إلى سائقين شاحنات وسائقين عمومي آليات بنفس الراتب. كما تتضمن الفرص المتاحة وظائف لكتبة إدخال بيانات وأمناء مخازن وباحثين قانونيين، مع رواتب تتراوح بين 32,800 و 82 ألف جنيه مصري.

شروط التقديم والمزايا

من جانبها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن التقديم يتطلب أن يكون المتقدم في سن يتراوح بين 22 و 55 عامًا، مع مؤهل علمي وخبرة تتناسب مع الوظيفة المطلوبة. كما يتم تقديم عقد حكومي لمدة سنتين، مع توفير ضمان صحي وسكن ومواصلات، إضافة إلى إجازات وفقًا لقانون العمل. كما أوضحت أنه سيتم تحديد فترة اختبار وفقًا لقانون العمل، كما يتم تقديم مزايا أخرى مثل الرواتب الجذابة.

فرص عمل

بدء التقديم

وأعلنت الوزارة أن التقديم يبدأ اليوم السبت 29 مارس 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام عبر الرابط المخصص لذلك، :https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index.

فس ياق آخر أعلنت وزارة العمل خلال "إنفوجراف" يوضح نشاطها خلال الأسبوع، الذي شهد عدداً من التطورات والإنجازات الهامة، وتضمنت تلك الأنشطة عدة مبادرات لصالح المواطنين وتوفير فرص العمل.

فرص عمل جديدة في الخارج

أعلنت الوزارة عن توفير المئات من فرص العمل في الخارج نتيجة للتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل. تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات.

عقود عمل لذوي الهمم

تم تنفيذ توجيهات الوزير بتسليم عقود عمل للشباب من ذوي الهمم في عدة محافظات، خاصة في القاهرة ومشروع الضبعة النووي، بهدف دمجهم في سوق العمل وتحسين ظروف حياتهم.

فتح باب التقديم في مديريات العمل

أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم على عقود عمل بنظام الاستعانة السنوية في مديريات العمل بالمحافظات لسد العجز الوظيفي في مختلف المديريات.

إجراءات رادعة ضد الإهمال الإداري

في محافظة المنيا، استلم أحد المواطنين من ذوي الهمم فرصة عمل لائقة بعد تدخل الوزارة السريع، كما تم التحقيق مع مدير مكتب التشغيل في منطقة العدوة بسبب إهماله في استقبال المواطن بشكل لائق.

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