كم تبلغ قيمة منحة رمضان 2025؟.. وشروط الحصول عليها

منحة رمضان 2025.. في إطار سعي الحكومة المستمر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا تقدم الحكومة المصرية منحة رمضان 2025 للعاملين في القطاعات غير الرسمية.

منحة رمضان 2025

وتعد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المنحة الثانية التي يتم صرفها في 2025، حيث سبق صرف المنحة الأولي في يناير الماضي بقيمة 1000 جنيه، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز أهم التفاصيل عن منحة رمضان 2025 للعاملة غير المنتظمة، من حيث قيمتها، والفئات المستحقة وطريقة التقديم.

قيمة منحة رمضان 2025

قررت الحكومة المصرية زيادة منحة رمضان 2025 لتصل إلي 1500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة في إطار حزمة الحماية الإجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

الفئات المستحقة للمنحة

وحددت الحكومة المصرية الفئات المستحقة لمنحة رمضان 2025، وتشمل العمالة اليومية والحرفيين، وأصحاب المهن اليدوية، عمال البناء والزراعة، والأفراد غير المؤمن عليهم ولا يمتلكون مصدر دخل ثابت.

شروط الحصول على منحة رمضان 2025

أن يكون العامل حاملًا للجنسية المصرية

عدم امتلاك سجلات تجارية

تدوين المهنة في بطاقة الرقم القومي

التسجيل في مديرية القوى العاملة

أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا

منحة رمضان 2025

خطوات التسجيل في المنحة

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل، من هنا .

2. اختيار "التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025".

3. إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي ومستند إثبات المهنة.

4. الضغط على "إرسال الطلب".

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب

1. الدخول إلى قسم "العمالة غير المنتظمة" على موقع وزارة العمل.

2. اختيار "الاستعلام عن المنحة".

3. إدخال الرقم القومي.

4. عرض حالة الطلب على الفور.

وزارة العمل تسعي لزيادة قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمه

تسعى وزارة العمل إلى زيادة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة. حاليًا، تضم قاعدة بيانات المنظومة التابعة للوزارة نحو 1,164,012 عاملًا، تم تسجيلهم من خلال المقاولين والشركات وعمليات الحصر المختلفة.

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لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2025