وظائف وزارة العمل لشهر مارس 2025.. تفاصيل التقديم على 2036 فرصة عمل

وظائف وزارة العمل.. أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي توفر فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وجدد وزير العمل، محمد جبران، دعوته لشباب مصر للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الدولة لتأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وظائف وزارة العمل

ووجه الوزير جميع مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذ فرص العمل المعلنة، والتأكد من استلام المستحقين لها، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف، كما تلقت طلبات توظيف جديدة من 51 شركة قطاع خاص في 7 محافظات، تشمل 2036 فرصة عمل في عدة تخصصات، منها وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم على الفرص المتاحة

يستمر التقديم في وظائف وزارة العمل طوال شهر مارس 2025، من خلال:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات

أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع البيان.

الموقع الرسمي لوزارة العمل.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف الدورية، التي تصدر كل 15 يومًا عبر الإدارة العامة للتشغيل، تتضمن فرص عمل في سبع محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، والشرقية.

كما تتعدد التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل، والتي يقدمها الموجز، خلال السطور التالية:

أخصائي تسويق، موارد بشرية، ومهندسي اتصالات وكهرباء.

مشرفي ميكانيكا وتحكم كهربائي، مدير صيانة، محاسبين.

مشرف تنجيد، مشرف عام، مشرف موقع.

شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل.

أمين مخازن، مهندسي ميكانيكا، إنتاج وجودة، وأعمال إدارية.

سائقين برخصة أولى، ثانية، وثالثة.

مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين في جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج، أفراد أمن، وظائف في الفندقة والمطاعم، عمال إنتاج ونظافة.

فرص عمل لذوي الهمم

أكد البيان أن النشرة تتضمن وظائف وزارة العمل مخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يلزم المنشآت بتشغيل نسبة 5% من العاملين من أصحاب القدرات الخاصة، وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم برواتب مجزية.

لمزيد من التفاصيل حول الوظائف المتاحة، يمكن متابعة النشرة الدورية على الموقع الرسمي لوزارة العمل أو زيارة مقار المديريات المختصة بالمحافظات.

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وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

وظائف وزارة العمل

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