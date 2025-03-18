وظائف وزارة النقل 2025 .. الشروط وخطوات التقديم عبر بوابة الوظائف

يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل خالية، يأتي هذا بالتزامن مع ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن توفير وظائف وزارة النقل 2025 في عدد من التخصصات، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ،ويعرض الموجز كل ما يخص وظائف وزارة النقل 2025.

وظائف وزارة النقل 2025

أعلنت الهيئة العامة لتخطيط النقل 2025 التابعة لوزارة النقل، عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري لوزارة النقل ، لعدد 19 شخصًا من الموظفين لشغل وظيفة "مهندس تنفيذ كباري تالث " ، إلى جانب 10 أشخاص لشغل وظيفة "سائق سادس"، إضافة إلى عدد 11 شخص لشغل وظيفة حرفي رصف سادس لتعيين عدد 6 موظفين في وظيفة "أخصائي حاسبات آلية "، بالمستوى الوظيفي الثالث.

وظائف وزارة النقل 2025 .. الشروط وخطوات التقديم.

وظائف وزارة النقل 2025 .. الشروط وخطوات التقديم

موعد التقديم لوظائف وزارة النقل 2025

وفقًا لبيان الجهاز المركزي، فإن موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025، سيبدأ من 2 أبريل المُقبل، ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه».

- صورة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

شروط وظائف وزارة النقل 2025

ويُمكن الاطلاع على شروط وظائف الهيئة العامة لتخطيط النقل 2025 عبر هذا الروابط ، أما عن شروط وظائف وزارة النقل 2025، فجاءت كالتالي:

1" شروط وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري 2025

أولا: وظيفة حرفي صف سادس

ألايزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

ثانيا: وظيفة سائق سادس

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

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