لينك بوابة الوظائف الحكومية 2025.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

بوابة الوظائف الحكومية 2025.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم مساعد لغة عربية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اما عن طريقة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، ف من المقرر ان تبدأ في 14 مارس 2025، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، بهدف سد احتياجات الوزارة من المعلمين في 23 محافظة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية لينك وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2025.

تفاصيل وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2025

عدد الوظائف: 25,217 معلم مساعد.

المحافظات المستهدفة: 23 محافظة على مستوى الجمهورية.

مدة التقديم: من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025.

رابط التقديم: بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم في بوابة الوظائف الحكومية 2025

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا بتاريخ 24 فبراير 2025. الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مع دبلوم تربوي بتقدير لا يقل عن "مقبول". اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة من الوزارة. التقديم في المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي. سداد رسوم التقديم بقيمة 28 جنيهًا عبر حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (رقم الحساب: 9450781200) في أحد البنوك المعتمدة (بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي).

المستندات المطلوبة للتقديم في بوابة الوظائف الحكومية 2025

صورة شخصية.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجه أول وثان).

المؤهل الدراسي (وأعلى مؤهل إن وجد).

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي.

موقف الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة).

الدبلوم التربوي (للحاصلين على مؤهل غير تربوي).

إيصال سداد رسوم التقديم.

الكليات المؤهلة للتقديم

بدون دبلوم تربوي: كلية التربية (أساسي، عام، خاص، أزهر) تخصص لغة عربية.

كلية العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية.

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل تخصص لغة عربية.

كلية الدراسات الإنسانية (جامعة الأزهر) شعبة التربية، تخصص لغة عربية. مع دبلوم تربوي: كلية الآداب تخصص لغة عربية وآدابها.

كلية دار العلوم تخصص لغة عربية وآدابها.

كلية الألسن تخصص لغة عربية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية تخصص لغة عربية.

كيفية التقديم في وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2025

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط. اختيار "وظائف" ثم "معلم مساعد مادة اللغة العربية". ملء البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة. سداد الرسوم في أحد البنوك المعتمدة. الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة الطلب.

كما تضم الوظائف الشاغرة 112 إدارة تعليمية في 23 محافظة، منها:

القاهرة: منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم.

الجيزة: أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية.

الإسكندرية: شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب.

الدقهلية: بلقاس، ميت غمر، أجا.

سوهاج: جرجا، المنشأة، دار السلام.

المنيا: ملوي، سمالوط، أبو قرقاص.

تعتبر مسابقة 25,217 معلم مساعد لغة عربية فرصة كبيرة للشباب المصري للالتحاق بمنظومة التعليم، لذا يُنصح بالسرعة في التقديم واستيفاء جميع الشروط قبل انتهاء الموعد المحدد في 27 مارس 2025.

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