بوابة الوظائف الحكومية.. تفاصيل مسابقة معلم مساعد اللغه العربيه

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توفر وظائف وزارة التربية والتعليم 2025 بعدد (25217) وظيفة معلم مساعد في مادة اللغة العربية، موزعة على 112 إدارة تعليمية في 23 محافظة ، ويعرض الموجز وظايفة معلم مساعد بـبوابة الوظائف الحكومية ، على مستوى المحافظات والإدارات التعليمية الوظائف المطلوبة بوزارة التربية والتعليم 2025.

وظائف معلم مساعد

محافظة الجيزة: (إدارات: أوسيم- البدرشين- العياط- الحوامدية- الصف- أطفيح- الواحات البحرية- منشأة القناطر- كرداسة)

محافظة القاهرة: (إدارات: منشأة ناصر- المرج- الزاوية- دار السلام- المقطم- التبين- عين شمس- البساتين- حلوان)

محافظة الفيوم: (إدارات: سنورس- طامية- شرق الفيوم- يوسف الصديق- أبشواي)

محافظة دمياط: (إدارات: كفر سعد- دمياط الجديدة)

محافظة مطروح: (إدارات: براني- البنجر- السلوم- سيوة)

محافظة الدقهلية: (إدارات: بلقاس- ميت غمر- أجا- السنبلاوين)

محافظة كفر الشيخ: (إدارات: الحامول- شرق كفر الشيخ- قلين- غرب كفر الشيخ- سيدي سالم)

محافظة البحيرة: (إدارات: أبوالمطامير- كوم حمادة- مركز دمنهور- بندر كفر الدوار- مركز كفر الدوار- النوبارية- وادي النطرون)

محافظة الإسكندرية: (إدارات: شرق الإسكندرية- العامرية- برج العرب- العجمي- المنتزة أول- المنتزة ثان)

بوابة الوظائف الحكومية

بوابة الوظائف الحكومية

محافظة الغربية: (إدارات: شرق المحلة- قطور- غرب المحلة)

محافظة المنوفية: (إدارات: أشمون- شبين الكوم- منوف- قويسنا- بركة السبع- تلا- الشهداء- السادات)

محافظة الإسماعيلية: (إدارات: القنطرة غرب- أبوصوير- فايد)

محافظة الشرقية: (إدارات: بلبيس- فاقوس- منيا القمح- شرق الزقازيق- صان الحجر- الصالحية الجديدة)

محافظة القليوبية: (إدارات: شبين القناطر- شرق شبرا- طوخ- الخانكة- الخصوص- غرب شبرا الخيمة- قليوب- القناطر الخيرية)

محافظة المنيا: (إدارات: ملوي- سمالوط- أبوقرقاص- مطاي- العدوة)

محافظة بني سويف: (إدارات: الفشن- الواسطى- إهناسيا- سمسطا- ناصر)

شروط التقديم وظيفة معلم لغة عربية

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، حسن السمعة والسلوك ، ألا يزيد العمر عن 40 عامًا ، ألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي ، الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، أو مؤهل عالٍ مع دبلوم تربوي في تخصص اللغة العربية ، اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة من الوزارة ، اجتياز الفحص الطبي وتحليل المخدرات.

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