رابط التقديم على مسابقة المعلمين 2025.. التفاصيل الكاملة

رابط التقديم على مسابقة المعلمين 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمي العلوم لعام 2025 في عدد من الإدارات التعليمية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة.

رابط التقديم على مسابقة المعلمين 2025

الإدارات التعليمية المستهدفة في المسابقة

تشمل المسابقة تعيين معلمي مادة العلوم في الإدارات التعليمية التالية:

محافظة أسوان: إدارتا إدفو وكوم أمبو.

محافظة الأقصر: إدارتا القرنة وإسنا.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة المعلمين 2025

يقدم لكم موقع الموجز أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذه الوظائف ورابط التقديم على مسابقة المعلمين 2025:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

الحصول على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات التالية:

بكالوريوس تربية (عام – أساسي – خاص – أزهري) تخصص علوم أو علوم إنجليزي.

بكالوريوس علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم أو علوم إنجليزي.

بكالوريوس علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم أو علوم إنجليزي.

خريجو كليات أخرى حاصلون على دبلوم تربوي تخصص علوم أو علوم إنجليزي.

ألا يقل التقدير العام عن مقبول.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز التدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التسجيل في مسابقة المعلمين 2025، يجب على المتقدمين تجهيز المستندات التالية:

صورة شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي (وجهي البطاقة) سارية.

المؤهل الدراسي الأساسي، وأي مؤهل أعلى (إن وجد).

صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة).

شهادة الدبلوم التربوي (لغير خريجي كليات التربية).

إيصال الإيداع البنكي.

موعد ورابط التقديم في مسابقة المعلمين 2025

يبدأ التسجيل في المسابقة من يوم 27 فبراير 2025 ويستمر حتى 12 مارس 2025، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

يمكنكم التقديم مباشرة من خلال هذا الرابط:

بوابة الوظائف الحكومية

لمزيد من التفاصيل، يُرجى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

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